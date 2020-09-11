Налог на асфальт. Общественный транспорт сделают бесплатным, а водители будут платить за проезд по любой дороге

Внедрить эти нормы в законодательство Минтранс России предлагает через 15 лет.

Налог, ещё налог

Жизнь автовладельцев лёгкой не назовёшь. Постоянное подорожание топлива, ремонт, споры с дорожниками из-за повреждений машины, оплата парковки, гаража и регулярное обслуживание требуют финансовых вливаний. Не исключено, что проблем у автомобилистов прибавится. К 2035 году Минтранс предлагает сделать общественный транспорт полностью бесплатным, а проезд по всем без исключения дорогам общего пользования при этом будет оплачиваться каждым участником движения.

По схеме, разработанной Минтрансом, налог на асфальт начнут вводить уже через пять лет. С 2025 года с водителей будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году платными могут сделать вообще все дороги, включая городские. Дополнительных данных об оплате проезда по сельским дорогам в стратегии не указывается. Экономист Владимир Курушин отметил, что такая стратегия может быть актуальна лишь для центральных районов некоторых крупных городов, однако вводить такой порядок для всей страны нецелесообразно.



В документе указывается, что население страны станет реже пользоваться личными автомобилями и будет отдавать предпочтение общественному транспорту. Но давайте будем честными, общественный транспорт хорошо развит в Москве и Санкт-Петербурге. А в каком состоянии общественный транспорт находится в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Самаре или Ижевске? Платить имеет смысл за общественный транспорт, который уже готов, построен, функционирует и его можно, что называется, пощупать. К чему конкретно сводится предложение Минтранса и какие города будут включены в эту программу — непонятно Владимир Курушин Экономист

Налог появится, налог удвоится

При оценке финансовых расходов на автомобиль часто используют термин "стоимость владения". В неё вкладывают как расходы на топливо, так и на обслуживание автомобиля, не забывая при этом о транспортном налоге. Экономисты отмечают, что даже с учётом уже существующих условий стоимость владения постоянно увеличивается. Колебания курса валют, цены на топливо, внешние экономические и политические обстоятельства — всё в конечном счёте сказывается на стоимости владения автомобилем.

Руководитель Финансового департамента транспортной компании-оператора по вывозу бытовых и промышленных отходов Андрей Тимофеев пояснил, что введение подобных инициатив может ударить по всем категориям автовладельцев одновременно.

Давай условно возьмём стоимость владения автомобилем за величину в два рубля за километр. Сюда мы вкладываем расходы на топливо, ремонт, покупку моторного масла и всё прочее. Если любая дорога будет платной, например, муниципальная, то стоимость владения автомобилем увеличится примерно в 10–20 раз. Условно говоря, автомобилистам придётся покупать "проездной" для того, чтобы ездить по дорогам общего пользования, как раньше. Но тогда возникает вопрос: простите, а для чего мы столько лет транспортный налог платим? Андрей Тимофеев Руководитель Финансового департамента транспортной компании

Тимофеев отметил также, что введение платы за проезд по любым дорогам, будь то междугородние магистрали или дороги муниципального значения, неизбежно приведёт к подорожанию большинства продуктов, услуг и спровоцирует повышение тарифов на вывоз отходов.

Идея сделать общественный транспорт общедоступным сама по себе хороша. Проблема в том, что между увеличением финансовой нагрузки на транспорт и повышением расходов каждого жителя страны есть прямая зависимость. Если одна единица спецтехники, неважно, мусоровоз это или машина для уборки проезжей части, будет обходиться в 10 раз дороже, чем сейчас, то, во-первых, страну ждёт волна банкротств муниципальных предприятий, во-вторых, стоимость доставки любых продуктов или товаров, которая осуществляется по дорогам общего пользования, для конечного потребителя вырастет в разы. Как следствие, за бутылку шампуня в магазине придётся платить не 100 рублей, а примерно тысячу, потому что на троллейбусе до магазина всё это добро не доставить Андрей Тимофеев Руководитель Финансового департамента транспортной компании

Автомобильный эксперт Юлий Леонтьев отметил, что, по сути дела, за въезд в центр любого крупного города сейчас уже приходится платить.

Машину бесплатно ставить негде. Парковки везде платные, и их стоимость постоянно увеличивается. Единственное, что может остановить владельцев от поездок и использования собственных машин, — это крайне дорогое содержание Юлий Леонтьев Автомобильный эксперт

Сложность с производством и отсутствие спроса

Другая сторона вопроса — экономика России как таковая. Сложность внедрения инициативы Минтранса состоит в том, что значительная часть промышленности будет остановлена, значительного роста безработицы избежать не получится. Для общего понимания вопроса важно отметить, что сейчас в России работает около 16 автомобильных заводов — от крупных производств до компаний с локальной сборкой. Эти предприятия обслуживают десятки тысяч компаний-поставщиков. Если люди перестанут покупать автомобили (а именно это случится, если стоимость владения машиной повысится хотя бы в 5–10 раз), то сотни тысяч людей рискуют остаться без работы.

Следом за автомобильными заводами, по мнению экономиста и управляющего директора компании по продаже оборудования для автосервисов Алексея Разметелева, рискуют "посыпаться" и другие отрасли экономики.

Дилерские центры и розничная продажа автомобилей вообще могут фактически исчезнуть из российской экономики. Если поток сократится пропорционально увеличению стоимости, то, конечно, автосервисов станет значительно меньше. Чем будут заниматься все эти люди, непонятно. По цепочке волна дойдёт и до других. Производители запчастей, автохимии, да всего, что напрямую или косвенно связано с автомобилями, пострадают. Хочется верить, что эти риски учитываются Алексей Разметелев Управляющий директор компании по продаже оборудования для автосервисов