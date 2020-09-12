В Нижнем Новгороде наблюдатель от "Яблока" пыталась прорваться на участок до его открытия

Видео © Twitter / Роман Трегубов

В Нижнем Новгороде наблюдатель от партии "Яблоко" пыталась прорваться на участок голосования до начала его работы, однако девушке не дали этого сделать охранники.

Как сообщает член Общественной палаты региона политолог Евгений Семёнов, участок открывается в 8:00, а наблюдатель Варопай пришла раньше и требовала её впустить в помещение для голосования. Когда у неё не получилось добиться своего, она устроила скандал.

— В 8:00, как и положено по закону, участок был открыт. Варопай вместе со всеми вошла в помещение. В настоящее время исполняет обязанности наблюдателя, — рассказал Семёнов.

Инцидент попал на видео, которое опубликовал пользователь "Твиттера" Роман Трегубов. При этом в подписи к ролику он отметил, что работа комиссии якобы уже началась, а наблюдателя не пускают, хотя на кадрах слышно, как охранник говорит девушке, что избирательный участок ещё закрыт.