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Держит в страхе целый район. Жители Красноярска написали заявление в полицию на соседку, ударившую школьников арматурой

Горожане настаивают на госпитализации Елены, просят положить её в психиатрическую больницу.

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Видео © LIFE

Жители одного из районов Красноярска опасаются за собственную безопасность и не выходят из дома без перцовых баллончиков из-за соседки. 36-летняя Елена Галета постоянно скандалит и бросается на людей, а недавно вооружилась арматурой и напала на школьников.

Без перцового баллончика мы с соседями теперь не выходим, это для нас как ключи от дома, — призналась Юлия Мушталева.

По её словам, летом Елена напала на консьержа, затем она избила техника дома — мужчине диагностировали сотрясение мозга. Также Галета кидалась на представителя управляющей компании и нанесла побои воспитателю детского сада. Мушталева утверждает, что мать её соседки стоит на учёте в психоневрологическом диспансере. Женщина не исключает, что поведение Елены связано с наследственностью.

Женщина ворвалась в красноярскую школу и ударила детей арматурой

Непрошеная гостья каким-то образом прошла через турникет и затеяла спор с учениками.

Местные жители считают, что женщина угрожает не только им, но и себе самой — три года назад она до крови разбила голову. По признанию её бывшего мужа Павла, который сейчас пытается оформить опекунство над общим сыном, Елена подходит к выбору "жертв" избирательно — в основном нападает на женщин, недавно начала бросаться на детей.

Она чувствует себя безнаказанной, поэтому она сейчас ходит и пугает людей. Полиция сейчас начала вроде действовать, — рассказал мужчина.

Ранее Лайф сообщал, что житель Урала убил соседей из-за шума за стеной.

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