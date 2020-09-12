В "Единой России" ожидают высокую явку граждан по ходу единого дня голосования

Новая система голосования, которая позволяет гражданам прийти на участок в течение трёх дней, может существенно увеличить среднюю явку по России в ходе единого дня голосования. Такое мнение выразил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.
Назван российский регион с самой высокой явкой на парламентские выборыЗавтра, в единый день голосования, в 83 субъектах состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней.
— Как нам кажется, продление периода голосования до трёх дней повышает интерес к нему и расширяет возможности участия в процедуре. Поэтому мы ожидаем по ряду субъектов с конкурентными кампаниями достаточно высокого уровня явки, — отметил Перминов.
Он также подчеркнул, что по ходу второго дня голосования ситуационный центр партии отработал 389 обращений. Их основная масса касалась деятельности избирательных комиссий либо незаконной агитации.
В Москве явка на онлайн-выборах муниципальных депутатов составила 93,45%Выдано более 4,5 тысячи бюллетеней.
— Голосование идёт активно. Максимальный интерес к выборам избиратели проявляют в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан и ряде других субъектов. Мы оцениваем итоги двух дней крайне положительно, — добавил Перминов.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.
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