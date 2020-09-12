В "Единой России" ожидают высокую явку граждан по ходу единого дня голосования

Новая система голосования, которая позволяет гражданам прийти на участок в течение трёх дней, может существенно увеличить среднюю явку по России в ходе единого дня голосования. Такое мнение выразил заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

— Как нам кажется, продление периода голосования до трёх дней повышает интерес к нему и расширяет возможности участия в процедуре. Поэтому мы ожидаем по ряду субъектов с конкурентными кампаниями достаточно высокого уровня явки, — отметил Перминов.

Он также подчеркнул, что по ходу второго дня голосования ситуационный центр партии отработал 389 обращений. Их основная масса касалась деятельности избирательных комиссий либо незаконной агитации.

— Голосование идёт активно. Максимальный интерес к выборам избиратели проявляют в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Татарстан и ряде других субъектов. Мы оцениваем итоги двух дней крайне положительно, — добавил Перминов.