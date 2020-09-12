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В Москве явка на онлайн-выборах муниципальных депутатов составила 93,45%

Выдано более 4,5 тысячи бюллетеней.

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Фото © АГН "Москва" / Зыков Кирилл

В Москве итоговая явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов двух округов — Бабушкинского и Марьино — на дистанционном электронном голосовании составила 93,45%, сообщает оперативный штаб по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование, в котором приняли участие москвичи с постоянной регистрацией на территории избирательных округов № 1 в Марьине и № 1 в Бабушкинском районе, проходило с 08:00 мск 11 сентября до 20:00 мск 12 сентября. Отдать голос с помощью электронного сервиса могли только граждане, заранее подавшие соответствующие заявки. Отмечается, что было выдано 4535 бюллетеней, а принято — 4428.

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Одно из последних подобных сообщений касается голосования в Костромской области.

Завтра, 13 сентября, в основной день голосования, отдать свой голос можно будет только очно на избирательных участках.

Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.

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