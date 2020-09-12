"Чересчур жестоко". Шнуров прокомментировал приговор Ефремову

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что приговор актёру Михаилу Ефремову чересчур жесток. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно, — сказал артист.

Ранее Шнуров посвятил Ефремову стихотворение.