"Чересчур жестоко". Шнуров прокомментировал приговор Ефремову

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что приговор актёру Михаилу Ефремову чересчур жесток. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
— Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно, — сказал артист.
"Адвокат подставил меня на 8 лет". Ефремов рассказал об отношениях с Пашаевым после приговораОсуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.
Ранее Шнуров посвятил Ефремову стихотворение.
Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.