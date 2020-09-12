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"Чересчур жестоко". Шнуров прокомментировал приговор Ефремову

Музыкант отметил, что актёр сам виноват в том, какого защитника выбрал.

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Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Российский музыкант Сергей Шнуров заявил, что приговор актёру Михаилу Ефремову чересчур жесток. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

Чересчур жестоко. Но он сам виноват — зачем было такого адвоката брать? Неясно, — сказал артист.

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Осуждённый актёр также поделился подробностями содержания в СИЗО.

Ранее Шнуров посвятил Ефремову стихотворение.

Напомним, Михаила Ефремова признали виновным в ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Артиста приговорили к восьми годам колонии общего режима и выплате компенсации одному из членов семьи погибшего в размере 800 тысяч рублей. Адвокат Ефремова заявил, что защита уже обжаловала решение суда.

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