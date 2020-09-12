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Умер основатель лондонского Музея дизайна Теренс Конран

Его считают автором термина lifestyle.

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Теренс Конран. Фото © ТАСС / EPA / DANIEL DEME

В Великобритании в возрасте 88 лет скончался основатель международной сети магазинов The Conran Shop и лондонского Музея дизайна Теренс Конран. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на семью дизайнера.

С глубокой скорбью сообщаем, что британский дизайнер, предприниматель и ресторатор сэр Теренс Конран мирно ушёл из жизни у себя дома в усадьбе Бартон-корт в возрасте 88 лет. Он был человеком, который творил будущее, прожил удивительную жизнь и произвёл революцию в британском образе жизни, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Конран стремился популяризировать во всём мире лучшие образчики британского дизайна, культуры и искусства. Он был убеждён, что хороший дизайн улучшает качество жизни людей, и на этом строилось всё, чем он занимался.

В конце 1950-х мебель и другие предметы интерьера, созданные по эскизам Конрана, стали в Великобритании очень популярными. Позже он открыл свои магазины сетей Habitat и The Conran Shop. Также считается, что именно Конран ввёл в английский язык слово lifestyle.

Блогер, который два года боролся с раком, умер вскоре после публикации своего последнего напутствия

У 31-летнего Эллиота Даллена из Лондона диагностировали рак надпочечников в 2018 году. С тех пор парень вёл блог The Cortisol Diaries, в котором рассказывал о своей болезни и страхах, связанных с ней.

В 1989 году Конран помог основать в Лондоне Музей дизайна, который в 2016 году переехал в центральный столичный район Кенсингтон. За свои заслуги Конран был посвящён в рыцари и награждён британским Орденом Кавалеров Чести.

Ранее Лайф сообщал о смерти американского актёра Стиви Ли. Он сыграл в сериале "Американская история ужасов", а также в фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб" и "Американский пирог: Голая миля".

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