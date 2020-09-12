Министр обороны Белоруссии рассказал о переброске американской бронетанковой части к границе республики

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин рассказал о ситуации вдоль западных границ страны и реагировании Вооружённых сил, передаёт БелТА.

По словам генерал-майора, движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, второй танковый батальон 69-го танкового полка Соединённых Штатов перебрасывают на литовский полигон Пабраде. Он расположен в 15 километрах от белорусской государственной границы. Хренин отметил, что подобные манёвры уже совершались весной.

— Но это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будут задействованы порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины "Брэдли", — отметил глава оборонного ведомства.

Хренин также указал на усиленные полёты авиации вдоль границы, в том числе бомбардировщиков B-52, и ведение разведки мероприятий, происходящих в республике. Министр подчеркнул, что белорусские вооружённые силы на происходящее реагируют адекватно.

— Остаются на учебно-боевом дежурстве силы и средства ракетных войск и артиллерии, Военно-воздушных сил и войск ПВО. В рамках третьего этапа внезапной проверки Вооружённых сил мы привели в боевую готовность танковый батальон 11-й механизированной бригады, который в данный момент полностью отмобилизован, приведён в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы, — добавил он.