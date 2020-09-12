В Общественной палате рассказали о результатах проверки возможных нарушений на досрочном голосовании

В координационном совете Общественной палаты РФ по контролю за выборами рассказали о нарушениях и фейках на досрочном голосовании в рамках единого дня голосования — 2020 за 12 сентября. Брифинг ОП и ассоциации НОМ состоялся ранее сегодня.

На нём, в частности, рассмотрели случай из Ульяновской области. Накануне выборов жители региона пожаловались на рассылку агитационных СМС-сообщений с призывом голосовать за КПРФ. Как заявил председатель координационного совета ОП Максим Григорьев, проверяющим пока трудно определить, действительно ли КПРФ стоит за этой рассылкой.

— Нам сложно установить (это уже вопрос к правоохранительным органам), действительно ли рассылку проводит КПРФ или за них это делают конкуренты, или это случай "чёрного пиара", но совершенно очевидно, что в эти дни уже не должна происходить агитация, поэтому налицо достаточно грубое нарушение, и наши наблюдатели и избирательные комиссии это всё проверяют, — рассказал Григорьев.

Также на брифинге обсудили сообщения из Новосибирска, Новороссийска, Нижнего Новгорода, а также Воронежской, Рязанской и Орловской областей. Большинство из них в ОП и НОМ назвали случайными ошибками или провокациями. По словам исполнительного директора НОМ Алёны Булгаковой, за 12 сентября в стране было выявлено около 40 фейков о выборах, что превышает показатели летнего общероссийского голосования.