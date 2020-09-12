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Пропавшие в Ленобласти дети нашлись в Петербурге

Мальчики 10 сентября ушли на прогулку и не вернулись домой.

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Фото © ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Два брата 11 и 13 лет, пропавшие в Ленинградской области два дня назад, были обнаружены в Санкт-Петербурге. О детях, по приметам схожих с разыскиваемыми, в полицию сообщила 34-летняя женщина, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Как уточняется, о поиске ребят женщина узнала из социальных сетей. После её звонка сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Кировского района Петербурга удалось обнаружить мальчиков.

Противоправных действий в отношении несовершеннолетних в период их отсутствия дома совершено не было. В ближайшее время школьников передадут матери.

На Ставрополье спустя трое суток нашли пропавшую трёхлетнюю девочку

Спасателям пришлось пройти для этого тысячи километров.

Ранее Лайф писал, что старший из ребят взял с собой чёрный рюкзак со звёздочками. Младший же из дома ничего не брал.

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