Пропавшие в Ленобласти дети нашлись в Петербурге

Два брата 11 и 13 лет, пропавшие в Ленинградской области два дня назад, были обнаружены в Санкт-Петербурге. О детях, по приметам схожих с разыскиваемыми, в полицию сообщила 34-летняя женщина, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

Как уточняется, о поиске ребят женщина узнала из социальных сетей. После её звонка сотрудникам патрульно-постовой службы полиции Кировского района Петербурга удалось обнаружить мальчиков.

Противоправных действий в отношении несовершеннолетних в период их отсутствия дома совершено не было. В ближайшее время школьников передадут матери.