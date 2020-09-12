Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилия

Бывшего чемпиона мира в смешанных боевых искусствах по версии UFC Конора Макгрегора арестовали на французском острове Корсика после предполагаемой попытки сексуального насилия. Об этом со ссылкой на заявление офиса прокурора сообщило агентство France Presse.
Как уточняется, жалоба на ирландца была подана 10 сентября.
Представитель Макгрегора в комментарии TMZ Sports заявил, что экс-боец решительно отрицает любые обвинения в неправомерном поведении. Он отметил, что его клиента отпустили после допроса.
Спорткары, алкоголь и полный отрыв: как живёт Конор Макгрегор после завершения карьерыБывший чемпион мира по смешанным единоборствам наслаждается покоем и баснословным состоянием.
Напомним, в начале августа Макгрегор рассказал подписчикам о том, что сделал предложение матери своих детей Ди Девлин. Он опубликовал в Instagram фото с избранницей — на снимке на пальце девушки красуется кольцо с огромным камнем.