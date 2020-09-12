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Лукашенко обсудил ситуацию на западной границе с руководителями силовых ведомств республики

Глава государства отметил, что держать там долгое время без необходимости вооружённые силы страна не может.

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Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых ведомств во Дворце независимости обсудил ситуацию на западной границе и общественно-политическую обстановку в стране. Об этом сообщает БелТА.

Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооружённые силы в таком количестве. Тем более что это недёшево обходится, — обратился глава республики к министру обороны и начальнику Генштаба с просьбой о предложениях насчёт действий белорусской армии в ближайшее время.

Он отметил, что если там "происходят те же события, что и месяц назад", то необходимо реагировать. Лукашенко подчеркнул, что действия вооружённых сил зависят от обстановки, которая складывается в этих странах .

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Участники шествия несут государственные флаги и выкрикивают лозунги в поддержку главы государства.

На совещании также обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике. Президент отметил, что власти "обычно топчутся в Минске", но страна не такая маленькая.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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