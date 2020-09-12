Лукашенко обсудил ситуацию на западной границе с руководителями силовых ведомств республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых ведомств во Дворце независимости обсудил ситуацию на западной границе и общественно-политическую обстановку в стране. Об этом сообщает БелТА.

— Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооружённые силы в таком количестве. Тем более что это недёшево обходится, — обратился глава республики к министру обороны и начальнику Генштаба с просьбой о предложениях насчёт действий белорусской армии в ближайшее время.

Он отметил, что если там "происходят те же события, что и месяц назад", то необходимо реагировать. Лукашенко подчеркнул, что действия вооружённых сил зависят от обстановки, которая складывается в этих странах .

На совещании также обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике. Президент отметил, что власти "обычно топчутся в Минске", но страна не такая маленькая.