Лукашенко обсудил ситуацию на западной границе с руководителями силовых ведомств республики

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания с руководителями силовых ведомств во Дворце независимости обсудил ситуацию на западной границе и общественно-политическую обстановку в стране. Об этом сообщает БелТА.
— Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать вооружённые силы в таком количестве. Тем более что это недёшево обходится, — обратился глава республики к министру обороны и начальнику Генштаба с просьбой о предложениях насчёт действий белорусской армии в ближайшее время.
Он отметил, что если там "происходят те же события, что и месяц назад", то необходимо реагировать. Лукашенко подчеркнул, что действия вооружённых сил зависят от обстановки, которая складывается в этих странах .
В Минске сторонники Лукашенко вышли на улицы города — видеоУчастники шествия несут государственные флаги и выкрикивают лозунги в поддержку главы государства.
На совещании также обсуждалась общественно-политическая ситуация в республике. Президент отметил, что власти "обычно топчутся в Минске", но страна не такая маленькая.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.