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В Великобритании возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса

Специалисты подтвердили, что это безопасно.

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Архив. Фото © ТАСС / Imago images / MiS

В Великобритании возобновились испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Оксфордский университет совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Клинические испытания AZD1222 — вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета — возобновились в Великобритании после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что это безопасно, — сообщается в заявлении компании.

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Сейчас завершаются её клинические исследования.

Ранее Лайф сообщал, что испытания вакцины были приостановлены после того, как у одного из добровольцев появились симптомы заболевания, характер которого непонятен.

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