В Великобритании возобновили клинические испытания вакцины от коронавируса

В Великобритании возобновились испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Оксфордский университет совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

— Клинические испытания AZD1222 — вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета — возобновились в Великобритании после того, как Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) подтвердило, что это безопасно, — сообщается в заявлении компании.