В Воронеже правоохранители не позволили нарушителю сорвать работу УИК

В Воронеже в 03:40 мск 12 сентября злоумышленник проник в помещение участковой избирательной комиссии №1420. Нарушителя задержал наряд, который вызвал дежуривший на месте полицейский.

Как рассказал эксперт ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Сергей Хаустов, имеющие отношение к избирательному процессу документы не пострадали. Он отметил чёткость и слаженность в работе правоохранителей.

— Зафиксирован материальный ущерб (разбито стекло, повреждена мебель). Последствия правонарушения к утру, к началу работы избирательного участка, устранены. С 8:00 мск УИК начала работу в штатном порядке, — уточнил Хаустов.

Злоумышленником оказался ранее судимый молодой человек 1995 года рождения, употреблявший наркотики. Он находится в отделе полиции, с ним проводятся оперативные и следственные действия.