Село в Забайкалье официально стало трезвым

С сегодняшнего дня в селе Ульяновка Забайкальского края официально запрещено продавать алкоголь. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Как рассказала председатель "Трезвого Забайкалья" Валентина Сапунова, местные жители сами приняли решение о прекращении продажи алкоголя на территории села. До этого уровень алкоголизации в селе и так был невысок, а теперь и вовсе снизится до нуля. На въезде в населённый пункт даже разместили баннер "Зона трезвости".

Церемонию присвоения селу официального трезвого статуса провёл лично губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Он заявил, что региональная власть всецело поддерживает инициативу граждан и будет им помогать.

— В тех сёлах, которые выбирают здоровый образ жизни, будут крепкие семьи, будут рождаться дети, а значит, у села есть будущее. Я надеюсь, что таких сёл в Забайкалье будет больше. Это во многом зависит от успеха Ульяновки. Мы должны всемерно им помогать. Должна быть административная поддержка всех уровней власти и краевого правительства в борьбе с пьянством, — заявил губернатор.