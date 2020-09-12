Алкоголичка отказалась от спиртного, и сейчас её преображение — вдохновение для тысяч людей

Сейчас Джастин 47 лет, она воспитывает двоих детей и думает о своём здоровье. Но ещё несколько лет назад ей самой нужен был контроль. Женщина начала пить ещё в молодости и к тридцати поняла, что ей пора срочно избавляться от пагубной привычки запивать стресс. Вот только к своей цели женщина приблизилась лишь к сорока.
Всё изменилось, когда моя девятилетняя дочь посмотрела на меня со слезами на глазах и сказала: "Мама, я боюсь, что тебе не станет лучше"
По словам Джастин, раньше алкоголь был неотъемлемой частью её жизни. Три бутылки вина в день? Как нечего делать! А иногда вдобавок шла пара рюмок чего покрепче, пишет Daily Mail. Конечно, внешний вид австралийки пострадал. Женщина была идеальным примером пагубного влияния алкоголя на организм. Но никогда не поздно всё исправить!
С тех пор как Джастин начала свой путь к трезвости, она сильно преобразилась. Глядя на фотографии, сделанные десять лет назад и недавно, невозможно не удивиться. Ведь в молодости она выглядела намного старее, чем сейчас. Вместе с алкоголем австралийка избавилась и от других вредных привычек. Девушке удалось сбросить 17 килограммов лишнего веса. Теперь без спорта она не представляет свою жизнь.
Глядя на свою маму, дети Уитчерч теперь видят не алкоголичку, прожигающую жизнь, а успешную женщину, которая сама управляет своей судьбой. Джастин стала фитнес-тренером, коучем и уже несколько раз участвовала в конкурсе бикини, о чём раньше даже и мечтать не могла.
WOW-news
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