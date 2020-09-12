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Алкоголичка отказалась от спиртного, и сейчас её преображение — вдохновение для тысяч людей

Выдержке Джастин Уитчерч из Австралии можно только позавидовать. Женщина поборола свою многолетнюю зависимость от алкоголя, и только посмотрите, как она преобразилась.

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Фото © Instagram / jusswhitchurch

Сейчас Джастин 47 лет, она воспитывает двоих детей и думает о своём здоровье. Но ещё несколько лет назад ей самой нужен был контроль. Женщина начала пить ещё в молодости и к тридцати поняла, что ей пора срочно избавляться от пагубной привычки запивать стресс. Вот только к своей цели женщина приблизилась лишь к сорока.

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Джастин Уитчерч

Фото © Instagram / jusswhitchurch

Фото © Instagram / jusswhitchurch

По словам Джастин, раньше алкоголь был неотъемлемой частью её жизни. Три бутылки вина в день? Как нечего делать! А иногда вдобавок шла пара рюмок чего покрепче, пишет Daily Mail. Конечно, внешний вид австралийки пострадал. Женщина была идеальным примером пагубного влияния алкоголя на организм. Но никогда не поздно всё исправить!

Фото © Instagram / jusswhitchurch

Фото © Instagram / jusswhitchurch

С тех пор как Джастин начала свой путь к трезвости, она сильно преобразилась. Глядя на фотографии, сделанные десять лет назад и недавно, невозможно не удивиться. Ведь в молодости она выглядела намного старее, чем сейчас. Вместе с алкоголем австралийка избавилась и от других вредных привычек. Девушке удалось сбросить 17 килограммов лишнего веса. Теперь без спорта она не представляет свою жизнь.

Фото © Instagram / jusswhitchurch

Фото © Instagram / jusswhitchurch

Глядя на свою маму, дети Уитчерч теперь видят не алкоголичку, прожигающую жизнь, а успешную женщину, которая сама управляет своей судьбой. Джастин стала фитнес-тренером, коучем и уже несколько раз участвовала в конкурсе бикини, о чём раньше даже и мечтать не могла.

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