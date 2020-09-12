Деми Роуз сняла во время фотосессии всю одежду, пообещав фанатам устроить рай на земле

Известная 25-летняя модель из Великобритании Деми Роуз всё ещё отдыхает на курортах Ибицы и не спешит возвращаться в дождливый Лондон. Но чтобы 14,4 миллиона подписчиков без неё не скучали, девушка напоминает о себе горячими фото, которые способны согреть даже в самый промозглый день. На последних снимках Деми решила не экспериментировать с одеждой, а обойтись совсем без неё — кто же запретит.

Фото © Instagram / demirose

В этот раз перед фанатами модель предстала обнажённой, из соображений приличий (и правил "Инстаграма") прикрыв самое откровенное полотенцем. Волосы она забрала в высокую причёску, чтобы не намокли во время купания. Подписала свои снимки Деми так: "Рай на земле", — намекая на вид из бассейна, располагавшегося среди гор. Однако поклонники решили, что это утверждение подходит не только к живописному пейзажу.

Фото © Instagram / demirose

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Фото © Instagram / demirose