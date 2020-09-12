15 гениальных решений от детей, над которыми невозможно не засмеяться даже в самый неудачный день

Пользователи Reddit рассказали о самых нестандартных выходках своих детей. Фантазии у них хоть отбавляй!

Племянница этого парня заметила, что он лысеет, и решила помочь, приклеив ему на голову собственную прядь волос

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Родители долго не могли понять, почему их сын всё время путает дни недели

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Дочь попросила у мамы $1, сходила к себе в комнату и "заработала" ещё больше денег

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Сын жаловался брату на то, что проглотил ключ, тот попросил показать, как это произошло. Теперь там и монетка!

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4-летний племянник попросил тётю нарисовать Гарри Поттера, а затем выхватил карандаш с криком: "А НОГИ Я ДОРИСУЮ САМ!"

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Сыну три года, и он настоял, что приготовит завтрак сам

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Папа этой девочки: "Таких селфи на моём телефоне было 457 штук!"

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Как же её достали эти групповые фото в начальной школе!

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Папа этого мальчика: "Ушёл из дома на пару часов... Вернулся и встретил фиолетового сына... Сестрёнка его покрасила!"

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Девочка объяснила, что это её "книжечка", поэтому она решила использовать её как раскраску

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"За плохое поведение запретили сыну использовать все гаджеты, но он заявил, что будет играть на калькуляторе..."

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Играли в прятки, и сын спрятался так, что его никто не найдёт! Вообще! Никто!

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Ещё один смекалистый паренёк, которого наказали, лишив любимой игрушки

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Эту гримасу он объяснил просто: "Мне никто не сказал, какими зубами улыбаться, и я выбрал нижние..."

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Играли в прятки, и этот человечек не придумал ничего лучше, как превратиться в дерево, чтобы никто не догадался