Пользователи Reddit рассказали о самых нестандартных выходках своих детей. Фантазии у них хоть отбавляй!
Племянница этого парня заметила, что он лысеет, и решила помочь, приклеив ему на голову собственную прядь волос
Фото © Twitter / jamessmurray
Родители долго не могли понять, почему их сын всё время путает дни недели
Дочь попросила у мамы $1, сходила к себе в комнату и "заработала" ещё больше денег
Сын жаловался брату на то, что проглотил ключ, тот попросил показать, как это произошло. Теперь там и монетка!
4-летний племянник попросил тётю нарисовать Гарри Поттера, а затем выхватил карандаш с криком: "А НОГИ Я ДОРИСУЮ САМ!"
Фото © Twitter / sphiaalln
Сыну три года, и он настоял, что приготовит завтрак сам
Папа этой девочки: "Таких селфи на моём телефоне было 457 штук!"
Как же её достали эти групповые фото в начальной школе!
Папа этого мальчика: "Ушёл из дома на пару часов... Вернулся и встретил фиолетового сына... Сестрёнка его покрасила!"
Девочка объяснила, что это её "книжечка", поэтому она решила использовать её как раскраску
"За плохое поведение запретили сыну использовать все гаджеты, но он заявил, что будет играть на калькуляторе..."
Играли в прятки, и сын спрятался так, что его никто не найдёт! Вообще! Никто!
Ещё один смекалистый паренёк, которого наказали, лишив любимой игрушки
Фото © Twitter / kbiegel
Эту гримасу он объяснил просто: "Мне никто не сказал, какими зубами улыбаться, и я выбрал нижние..."
Играли в прятки, и этот человечек не придумал ничего лучше, как превратиться в дерево, чтобы никто не догадался
WOW-news
15 гениальных решений от детей, над которыми невозможно не засмеяться даже в самый неудачный день
сегодня в 09:00
В Сети ломают голову над домом, который стоит на вершине лестницы, несмотря на все законы физики
сегодня в 08:00
Как доктор, который лечил геморрой, подсадил на огурец всё российское телевидение и разбогател
сегодня в 07:00