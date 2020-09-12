В Сети ломают голову над домом, который стоит на вершине лестницы, несмотря на все законы физики

Пользователь "Твиттера" Юко Мори, сам того не зная, устроил настоящую революцию в сознании своих коллег. Он опубликовал фото необычного дома, который находится в японской префектуре Шига, возле города Такашима. Одноэтажное строение на пару комнат стояло на высокой лестнице, напоминая гриб. И пользователи соцсети начали гадать, как был построен этот дом и зачем, пишет Oddity Central.
Фото © Twitter / Yuko Mohri 毛利悠子
Сперва Юко не поверили, обвинив в фотошопе, но другой юзер не поленился и нашёл дом на гугл-картах, предоставив снимки. Теперь все поверили в необычный дом, но не в здравый смысл хозяев постройки. Ведь чудо, что она в целом ещё стоит, с учётом высокой сейсмической активности на территории Японии. В пылу дискуссии было высказано несколько вариантов. Например, что так владельцы хотели уменьшить налог на землю.
Вдалеке виднеется река, вероятно, это просто хитрый способ не позволить дому пострадать во время половодья или наводнения
Или хозяева просто пытались на крошечном кусочке земли уместить дом и два парковочных места
И пока пользователи Сети со всего мира ужасались и ломали головы над странной постройкой, жители славянских стран сразу признали в ней хижину Бабы-яги. Правда, курьи ножки заменила одна высокая лестница, однако современные проблемы требуют современных решений. А утолить своё любопытство и полюбоваться на необычный японский дом можно на гугл-картах.
WOW-news
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