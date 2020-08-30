Влюблённые отправились в путешествие, прихватив с собой дом, и их секрет оказался достаточно прост

В последнее время всё популярнее становятся дома на колесах — фургоны, в которых спокойно можно жить даже в черте города. Но французская парочка — Жонатан и Юна — не захотели спать в грузовике. Их чувство прекрасного требовало облагородить новое жилище. Влюблённые решили построить настоящий мобильный домик, и на это у них ушло около двух лет, пишет Living big in a tiny house.

Фото © Instagram / tinyhouselivingston

Ни у Жонатана, ни у Юны не было никакого опыта в строительстве и ремонте. Парень занимался киносъёмкой и монтажом, а девушка зарабатывала на жизнь графическим дизайном. Поэтому процесс реновации был вовсе не лёгким и иногда даже болезненным. Пара изучала материалы, чтобы сделать дом максимально функциональным и красивым, а также лёгким — на многих европейских дорогах есть лимит по весу автомобиля.

Фото © Instagram / tinyhouselivingston

Свой путь и лайфхаки влюблённые запечатлевали на видео и выкладывали ролики на YouTube для 28 тысяч подписчиков. Затем, когда домик был готов, Жонатан и Юна начали своё путешествие. Сперва они исколесили всю Францию, а затем отправились в остальную Европу. В планах у пары сделать кругосветное путешествие и завершить его на родине Юны — во Французской Гвиане.

Фото © Instagram / tinyhouselivingston