Деми Роуз подсказала фанатам, что на фото слаще мёда, показав себя с нужного ракурса

Популярная 25-летняя модель сразу после открытия границ рванула на курорты Испании, откуда и высылает поклонникам откровенные открытки. Деми чуть ли не каждый день устраивает фотосессии, меняя купальники и наряды, но фанаты только рады такой продуктивности кумира. В этот раз модель снялась на веранде летнего домика, расположившись на матрасе.

Фото © Instagram / demirose

Решив вспомнить о классике, девушка надела чёрный купальник с двойными завязками на спине. Волосы, чтобы не мешали, модель по-домашнему заколола шпилькой. Из украшений к ней Деми добавила золотые серёжки, а макияж выбрала в нюдовых оттенках. Под фото она написала: "Слаще, чем мёд". И в этом поклонники с ней согласились мгновенно.

Фото © Instagram / demirose

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Фото © Instagram / demirose