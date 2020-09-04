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Деми Роуз подсказала фанатам, что на фото слаще мёда, показав себя с нужного ракурса

Девушка не устаёт баловать подписчиков снимками со своего отдыха на Ибице.

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Фото © Instagram / demirose

Популярная 25-летняя модель сразу после открытия границ рванула на курорты Испании, откуда и высылает поклонникам откровенные открытки. Деми чуть ли не каждый день устраивает фотосессии, меняя купальники и наряды, но фанаты только рады такой продуктивности кумира. В этот раз модель снялась на веранде летнего домика, расположившись на матрасе.

Фото © Instagram / demirose

Решив вспомнить о классике, девушка надела чёрный купальник с двойными завязками на спине. Волосы, чтобы не мешали, модель по-домашнему заколола шпилькой. Из украшений к ней Деми добавила золотые серёжки, а макияж выбрала в нюдовых оттенках. Под фото она написала: "Слаще, чем мёд". И в этом поклонники с ней согласились мгновенно.

Фото © Instagram / demirose

В моём чае такой бы мёд не помешал

richard.lockspur

Вот она, причина многих остановок сердца

rodrigo.portillomacal

Абсолютно потрясающая женщина

juliolegendario7

Фото © Instagram / demirose

Деми Роуз — 25-летняя модель из Великобритании, которая обычно из-за работы путешествует по всему миру. Девушка всегда мечтала попасть в фешен-индустрию, но совершенно не проходила по всем параметрам — как объёмам, так и росту. Но теперь Деми — одна из самых популярных моделей в мире с 14,3 млн подписчиков в "Инстаграме", которых привлекла красота девушки и её пышные формы.

Деми Роуз в прозрачном купальнике напомнила фанатам, как важно любить себя

Но вышло не очень удачно, ведь из-за таких фото вряд ли кто-то из поклонников обратил внимание на мудрость от кумира.

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