Деми Роуз в прозрачном купальнике напомнила фанатам, как важно любить себя

Популярная 25-летняя модель Деми Роуз наконец-то вернулась в привычный график, который пострадал из-за пандемии, и теперь регулярно выкладывает фото с пляжей. Девушка из-за работы путешествует по всему миру, и в этот раз случай закинул её на Ибицу в Испанию. В таком месте можно наконец-то хорошо отдохнуть и посвятить некоторое время себе, о чём и не забыла напомнить своим фанатам модель.

Фото © Instagram / demirose

Деми написала, что любить себя — очень важно, но подписчики, скорее всего, не обратили внимания на её слова. Ведь модель вместе с верным замечанием выложила и фото, от которых сложно оторвать взгляд. На них девушка предстала в чёрном клетчатом купальнике. Он вроде бы прикрыл достаточно, чтобы Деми не оказалась на грани приличий, но его прозрачность сыграла злую шутку, оголив у модели всё, что можно. Волосы девушка заплела в высокую косу, а глаза скрыла за солнцезащитными очками.

Фото © Instagram / demirose

Оп, подрумяниваешь булочки на берегу моря? aheart_ismail_86

Ну не женщина, а персик!🍑 woods.scotty71

С тобой любой пейзаж будет волшебным! hot.babes.for.dayz

Фото © Instagram / demirose