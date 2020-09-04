Девушка так увлеклась тренировками, что её внешность стала поводом для насмешек со стороны мужчин

37-летняя Венди Фортино из Оушенсайда, штат Калифорния, может затмить своей физподготовкой даже мужчину. Неудивительно, ведь её тренировки начались с самого детства. Уже в 13 лет девочка поставила рекорд США. Она выполнила 3150 приседаний за три часа. Дальше — больше. Сверстники то и дело хотели с ней посоревноваться, и Венди не упускала возможности, чтобы показать, кто тут чемпион.

Я знала, что сильные девушки считаются чем-то ненормальным. Но я обожала, что во мне есть что-то уникальное. Это давало чувство силы и мощи. И моя мама только поощряла меня никогда себя не сдерживать Венди Фортино

Фото © Instagram / wendyfortino

Так в жизнь американки вошли лёгкая атлетика и гимнастика. С каждым годом девушка только совершенствовала своё тело, пока в 2008 году не поняла, что пришло время для нового этапа. Тогда Венди увлеклась бодибилдингом и с тех пор добилась в нём больших успехов — стоит посмотреть на впечатляющие формы девушки. Также к 2020 году Фортино несколько раз получала чемпионский титул в этой дисциплине. Но у каждой медали есть две стороны.

Я привыкла к реакции мужчин на моё тело. Большинство из них очень позитивно настроены и хвалят мои усилия, но не обходится и без насмешек, косых взглядов как в тренажёрном зале, так и за его пределами Венди Фортино

Фото © Instagram / wendyfortino

Венди мечтает своим примером воодушевлять других женщин на свершения, пишет Daily Mail. И, похоже, ей это уже удаётся. Недавно к ней подошла девушка и рассказала, что именно она вдохновила её на участие в соревнованиях.