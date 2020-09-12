Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Новая кинокартина режиссёра Андрея Кончаловского под названием "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в "Твиттере".

— Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали, — сказал режиссёр при получении престижной награды.