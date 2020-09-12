Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

#Venezia77. Premio Speciale della Giuria a Dorogie Tovarischi! (Dear Comrades!) di #AndreiKonchalovsky @la_biennale pic.twitter.com/0mNdJGoNeX— Rai Movie (@raimovie) September 12, 2020
Новая кинокартина режиссёра Андрея Кончаловского под названием "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в "Твиттере".
— Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали, — сказал режиссёр при получении престижной награды.
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" вошёл в основной конкурс Венецианского кинофестиваляГлавную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая.
Добавим, что фильм "Дорогие товарищи" выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Он снят при поддержке Минкультуры России, а также благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Эта драма рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая.
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