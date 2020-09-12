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Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля

Отметим, что главную роль в картине сыграла его супруга Юлия Высоцкая.

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Новая кинокартина режиссёра Андрея Кончаловского под названием "Дорогие товарищи" получила специальный приз жюри 77-го Венецианского кинофестиваля. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля в "Твиттере".

Спасибо вам большое. Я хочу поблагодарить мою коллегу и жену Юлию Высоцкую. Также я хочу поблагодарить продюсера и друга Алишера Усманова, который дал полную свободу создать что-то в кино. Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали, — сказал режиссёр при получении престижной награды.

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Главную роль в картине сыграла Юлия Высоцкая.

Добавим, что фильм "Дорогие товарищи" выйдет в российский прокат осенью 2020 года. Он снят при поддержке Минкультуры России, а также благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт". Эта драма рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в картине сыграла жена Кончаловского Юлия Высоцкая.

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Известный режиссёр ранее отмечал, что никогда не ходил в киношколу, предпочитая ей кинотеатр.

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