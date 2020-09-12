В жутком столкновении бензовоза и легковушки под Саратовом погиб один человек

Недалеко от села Безымянное Энгельского района Саратовской области произошло серьёзное ДТП с участием двух машин.
Известно, что столкнулись бензовоз DAF и ВАЗ-2105. В распоряжении Лайфа появились кадры с места происшествия.
Столкнулись паровозиком. Такси притормозило и спровоцировало массовое ДТП в Москве — видеоКазалось бы, беда почти миновала — водители трёх машин смогли вовремя остановиться. Но большегруз оказался не таким манёвренным.
Уточняется, что в результате удара легковушка получила серьёзные повреждения. На кадрах видно, что авто буквально смято, у бензовоза также сильно пострадала передняя часть.
В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте. В данный момент в районе ЧП работают экстренные службы и правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.
"Мерседес" влетел в стоявший на светофоре автомобиль. Момент ДТП с пятью пострадавшими в Москве попал на видеоОт удара немецкую легковушку разорвало пополам.
Ранее сообщалось, что в Москве произошло ДТП с участием автомобилей Mercedes и KIA. В результате удара немецкую легковушку разорвало пополам.
Лента новостей
Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео
сегодня в 19:42
По факту гибели двух человек в крушении самолёта в Подмосковье возбуждено уголовное дело
сегодня в 19:21
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи" получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля
сегодня в 19:09