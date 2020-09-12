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В жутком столкновении бензовоза и легковушки под Саратовом погиб один человек

На месте работают экстренные службы.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Недалеко от села Безымянное Энгельского района Саратовской области произошло серьёзное ДТП с участием двух машин.

Известно, что столкнулись бензовоз DAF и ВАЗ-2105. В распоряжении Лайфа появились кадры с места происшествия.

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Казалось бы, беда почти миновала — водители трёх машин смогли вовремя остановиться. Но большегруз оказался не таким манёвренным.

Уточняется, что в результате удара легковушка получила серьёзные повреждения. На кадрах видно, что авто буквально смято, у бензовоза также сильно пострадала передняя часть.

В результате аварии водитель ВАЗа погиб на месте. В данный момент в районе ЧП работают экстренные службы и правоохранители, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

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