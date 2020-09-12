На 78-м году жизни умер один из основателей регги — Тутс Хибберт

Музыкальный журнал Rolling Stone включил его в "список 100 величайших певцов всех времён".

В возрасте 77 лет скончался известный ямайский исполнитель и музыкант, лидер группы Toots & the Maytals Тутс Хибберт. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что певец умер на своей родине — в столице Ямайки, городе Кингстон.

— С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушёл из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка, — сообщили накануне родственники музыканта.

Стоит отметить, что точная причина смерти пока не оглашается, но Variety сообщает, что в начале сентября Хибберт сдавал тест на CoViD-19. Однако результаты анализа на коронавирусную инфекцию неизвестны.