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Опубликовано 12 сентября 2020, 21:27

На 78-м году жизни умер один из основателей регги — Тутс Хибберт

Фото © Instagram / reggaebrit

Фото © Instagram / reggaebrit

Музыкальный журнал Rolling Stone включил его в "список 100 величайших певцов всех времён".

В возрасте 77 лет скончался известный ямайский исполнитель и музыкант, лидер группы Toots & the Maytals Тутс Хибберт. Об этом пишет издание Variety.

Известно, что певец умер на своей родине — в столице Ямайки, городе Кингстон.

С болью в сердце мы сообщаем, что Фредерик Натаниэль Тутс Хибберт мирно ушёл из жизни сегодня вечером в окружении своей семьи в Университетской больнице в Кингстоне, Ямайка, — сообщили накануне родственники музыканта.

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Стоит отметить, что точная причина смерти пока не оглашается, но Variety сообщает, что в начале сентября Хибберт сдавал тест на CoViD-19. Однако результаты анализа на коронавирусную инфекцию неизвестны.

Тутс Хибберт является основателем группы Toots & the Maytals, которая образовалась в начале 1960-х годов и стояла у истоков появления музыкального направления регги. Композиция коллектива Do the Reggae, появившаяся в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии "Грэмми" в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. А музыкальный журнал Rolling Stone включил Тутса Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времён". В 2012 году певец был удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.

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Иван Косицын
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