На 78-м году жизни умер один из основателей регги — Тутс Хибберт

Тутс Хибберт является основателем группы Toots & the Maytals, которая образовалась в начале 1960-х годов и стояла у истоков появления музыкального направления регги. Композиция коллектива Do the Reggae, появившаяся в 1968 году, предположительно, дала имя новому на тот момент стилю. В 2005 году группа Toots & the Maytals была удостоена премии "Грэмми" в номинации "Лучший регги-альбом" за пластинку True Love. А музыкальный журнал Rolling Stone включил Тутса Хибберта в "список 100 величайших певцов всех времён". В 2012 году певец был удостоен ордена за выдающиеся заслуги в развитии ямайской музыки.