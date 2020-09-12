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Начальник штаба ВВС США призвал готовиться к войне, сопоставимой со Второй мировой

Он отметил, что для победы в будущем столкновении с Россией и Китаем военно-воздушные силы должны избавить от устаревшего оборудования и программ.

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Начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун. Фото © ТАСС / Kevin Dietsch/CNP via ZUMA Wire

Начальник штаба американских Военно-воздушных сил Чарльз Браун сравнил потери и риски возможного военного конфликта США с Россией и Китаем со Второй мировой войной. Выдержки из доклада генерала "Ускорить изменения или проиграть" опубликовал еженедельник Defense News.

Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны, — говорится в тексте.

Браун отметил, что для победы в возможной войне ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь справиться с будущими угрозами. Он подчеркнул, что предыдущие шаги не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Россией и Китаем.

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По словам командования Вооружённых сил США, таким образом они продемонстрировали, что готовы оказать поддержку миссиям в любой точке земного шара.

По мнению генерала, "будущая война не останется далеко" от границ США.

Ранее в Китае назвали российское оружие, которое поставит США в "безвыходное положение".

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