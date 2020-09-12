Начальник штаба ВВС США призвал готовиться к войне, сопоставимой со Второй мировой

Начальник штаба американских Военно-воздушных сил Чарльз Браун сравнил потери и риски возможного военного конфликта США с Россией и Китаем со Второй мировой войной. Выдержки из доклада генерала "Ускорить изменения или проиграть" опубликовал еженедельник Defense News.

— Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны, — говорится в тексте.

Браун отметил, что для победы в возможной войне ВВС должны избавиться от устаревшего оборудования и программ, которые не могут помочь справиться с будущими угрозами. Он подчеркнул, что предыдущие шаги не отвечают быстро меняющимся элементам в противостоянии с Россией и Китаем.

По мнению генерала, "будущая война не останется далеко" от границ США.