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В страшном ДТП с участием грузовика в Магнитогорске погибла семья с ребёнком — видео

Ещё один подросток пострадал.

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Видео © ЧП Миасс / "ВКонтакте"

Три человека, в том числе малолетний ребёнок, погибли при столкновении Volkswagen Polo с грузовым автомобилем в городе Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУМВД России по Челябинской области.

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Водитель, 1985 года рождения, управляя грузовым автомобилем Донг Фенг на регулируемом перекрестке, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, выполняя поворот налево, не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем Volkswagen Polo под управлением неустановленного мужчины (возраст около 30-40 лет), который двигался на разрешающий сигнал светофора прямо. После столкновения произошло возгорание автомобилей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл 11 сентября. После столкновения автомобили загорелись, водитель и пассажирка Volkswagen погибли на месте.

Восьмилетний сын погибших скончался позже в машине скорой помощи, уточняют в пресс-службе. Еще один несовершеннолетний пассажир, девочка 15 лет, получила травмы. По информации ГИБДД, её доставили в больницу. В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

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