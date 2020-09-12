Twitter пометил сообщение Трампа за нарушение правил соцсети

Twitter в очередной раз отметил предупреждением публикацию президента США Дональда Трампа с призывом к избирателям штата Северная Каролина вначале проголосовать по почте, а затем прийти на избирательные участки. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что президент призвал избирателей из этого штата пойти и посмотреть, засчитан ли голос, и если нет, то проголосовать ещё раз. После этого Twitter Safety пришлось напомнить читателям соцсети, что двойное голосование в Северной Каролине запрещено.
Предвыборная кампания Трампа собрала рекордные $210 млн пожертвований. Но это всё равно меньше, чем у БайденаРеспубликанцы полагают, что у них ещё есть время изменить эту тенденцию.
В предупреждении соцсети говорится о том, что сообщение нарушает правила, касающиеся выборов. Однако к нему сохранили доступ в связи с тем, что оно может представлять общественный интерес. Здесь же отмечается, что операции с твитом ограничены: его нельзя лайкнуть, ретвитнуть или оставить комментарий. Несмотря на это, добавить пост на свою страницу с собственным комментарием всё ещё можно.
Как ранее заявляла пресс-секретарь американского президента Кейли Макинани,Трамп не предлагал нарушать закон. В то же время руководитель избиркома штата Северная Каролина Карен Бринсон опубликовала заявление, где напомнила, что голосовать дважды незаконно.
Напомним, президент США Дональд Трамп выступает категорически против голосования по почте, которое в связи с коронавирусом планируют разрешить в большинстве штатов. Демократическая партия поддержала голосование по почте и обвинила Трампа в попытках сорвать голосование.
Ранее Лайф сообщал, что Дональда Трампа во второй раз за неделю выдвинули на Нобелевскую премию мира.