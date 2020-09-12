Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео

Göller kurudu, ormanlar asfalt. Plajlar beton, yaylalar maden. Ne kadar şikayet etsek boş. Doğanın şikayeti bir başka oluyor. Geçmiş olsun Ankara #polatlı pic.twitter.com/IO5iJD85TF — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) September 12, 2020

Город Полатлы, провинция Анкара, охватила мощная песчаная буря. Видео с огромными столбами песка выкладывают пользователи в своих соцсетях.

Известно, что из-за облаков пыли ухудшилась видимость в самом городе. Населённый пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак. Губернатор Полатлы сообщил, что из-за песчаной бури пострадало шесть человек.

Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19:00 a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor. #polatlı pic.twitter.com/RTVKQwQ2mS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 12, 2020

Кроме того, стало известно, что на провинцию Анкара к вечеру субботы обрушился мощный ураган. По данным Главного управления метеорологии Турции, непогода продлится минимум несколько часов.

— Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру, — говорится в заявлении ведомства.