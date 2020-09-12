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Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео

Уточняется, что до самой столицы страны облака пыли не дошли.

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Город Полатлы, провинция Анкара, охватила мощная песчаная буря. Видео с огромными столбами песка выкладывают пользователи в своих соцсетях.

Известно, что из-за облаков пыли ухудшилась видимость в самом городе. Населённый пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак. Губернатор Полатлы сообщил, что из-за песчаной бури пострадало шесть человек.

Кроме того, стало известно, что на провинцию Анкара к вечеру субботы обрушился мощный ураган. По данным Главного управления метеорологии Турции, непогода продлится минимум несколько часов.

Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру, — говорится в заявлении ведомства.

При этом до самой Анкары песчаная буря не дошла, однако видимость на улицах города значительно ухудшилась. В турецкой столице сейчас наблюдается усиление ветра, идёт дождь и гроза.

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