Словно в кино. Турецкий город недалеко от Анкары накрыла мощная песчаная буря — видео

Göller kurudu, ormanlar asfalt. Plajlar beton, yaylalar maden. Ne kadar şikayet etsek boş. Doğanın şikayeti bir başka oluyor. Geçmiş olsun Ankara #polatlı pic.twitter.com/IO5iJD85TF— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) September 12, 2020
Город Полатлы, провинция Анкара, охватила мощная песчаная буря. Видео с огромными столбами песка выкладывают пользователи в своих соцсетях.
Известно, что из-за облаков пыли ухудшилась видимость в самом городе. Населённый пункт на некоторое время буквально погрузился в полумрак. Губернатор Полатлы сообщил, что из-за песчаной бури пострадало шесть человек.
Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da, cb bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oluyor. Toz fırtınası ve yağışların 19:00 a kadar yer yer devam etmesi bekleniyor. #polatlı pic.twitter.com/RTVKQwQ2mS— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) September 12, 2020
Кроме того, стало известно, что на провинцию Анкара к вечеру субботы обрушился мощный ураган. По данным Главного управления метеорологии Турции, непогода продлится минимум несколько часов.
— Согласно данным с радаров, ожидаются сильные ливни и грозы в западной и северной частях Анкары (в районе городов Полатлы, Айас, Бейпазары, Гюдюль и Кызылджахамам) в течение следующих двух часов. Следует быть осторожными и готовыми к возникновению селей, наводнениям, граду и сильному ветру, — говорится в заявлении ведомства.
При этом до самой Анкары песчаная буря не дошла, однако видимость на улицах города значительно ухудшилась. В турецкой столице сейчас наблюдается усиление ветра, идёт дождь и гроза.
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