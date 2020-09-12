Главный тренер футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне заразился CoViD-19

У аргентинского тренера Диего Симеоне, который возглавляет мадридский футбольный клуб "Атлетико", выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщила пресс-служба испанского гранда на своей странице в "Твиттере".

Уточняется, что у 50-летнего тренера болезнь протекает без симптомов, сейчас он находится на карантине у себя дома.

Стоит отметить, что первый матч нового сезона первенства Испании по футболу "Атлетико" проведёт 15 сентября в гостях против клуба "Кадис".

Добавим, что Симеоне возглавил мадридский клуб в конце 2011-го. За эти годы он вместе с командой сумел одержать победу в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. Дважды доводил команду до победы в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. При нём "Атлетико" два раза доходил до финала Лиги чемпионов, однако оба раза проиграл в решающих матчах.