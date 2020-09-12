Не только призовые и контракты. Скрытая статья доходов наших фигуристок

Когда речь заходит о доходах фигуристов, то цифры, особенно на фоне других видов спорта, фигурируют небольшие. Зарплата от федерации, призовые от соревнований — всего этого не хватает, чтобы шиковать в ресторанах, как Кокорин и Мамаев. А чтобы попасть в списки Forbes, как минимум нужно быть Алиной Загитовой, которая сколотила миллион долларов за год исключительно благодаря рекламным контрактам.

Но есть у фигуристок ещё одна статья доходов, которая нигде не учитывается. Практически у каждой видной ледовой красавицы в нашей стране есть собственный фан-клуб, который регулярно балует свою любимицу подарками. И речь идёт не только о воздушных шарах и мягких игрушках — это больше история про то, что бросают на лёд во время прокатов. А вот самые ярые фанаты обычно не скупятся на дорогие подарки.

Главная прима российского фигурного катания Алина Загитова 18 мая отпраздновала своё 18-летие. Дата особенная, и фанаты подошли к поздравлениям по-особенному. Нить из жемчуга, букет из 301 розы (ещё по 101 розе маме и бабушке), 49 воздушных шаров. Всего на подарки для Загитовой фанаты потратили более 250 тысяч рублей! Значительная часть суммы ушла на золотое кольцо итальянского бренда Bvlgari, за которое пришлось выложить 157 тысяч рублей.

Евгения Медведева на 20-летие в прошлом году получила мощный офлайн-сюрприз: фанаты встретили её недалеко от "Хрустального", выстроились в живой коридор, подарили цветы и фруктовый торт, устроили фейерверк и показали видео с поздравлениями от фигуристов. Главным подарком стали серьги ювелирного дома Tous. Серебряные! Это может показаться троллингом из-за олимпийского серебра, но на самом деле фанаты подошли со всей душой, важна здесь больше форма, являющаяся отсылкой к короткой программе Медведевой, которую Илья Авербух назвал путеводной звездой. Да и вообще у фанатов Евгении "звёздный" фетиш: они любят бросать на лёд мягкие игрушки в виде жёлтых звёздочек.

Фото © Instagram / team.moonbear

Совсем недавно день рождения отпраздновала действующая чемпионка Европы Алёна Косторная — ей исполнилось 17. Набор подарков, который фигуристка показала в "Инстаграме", классический: цветы, конфеты, воздушные шары, портрет.

Во время карантина фанаты презентовали Алёне балетный станок, напольное покрытие и зеркало, чтобы она могла тренироваться дома. В ноябре прошлого года якобы хотели подарить ей новый айфон за 130 тысяч рублей, но узнавшая об этом фигуристка попросила их выбрать подарок попроще.

А самые дорогие подарки получает фигуристка, которая пока ещё официально числится юниоркой.

Электросамокат, фотоаппарат Canon за 45 тысяч рублей, часы, весы, планшет и смартфон от Apple, велосипед Strida за 43 тысячи рублей — это далеко не полный набор того, что поклонники дарят 14-летней Камиле Валиевой.

Из последнего — ноутбук от компании Apple, стоимость которого улетает далеко за 100 (а определённых моделей — и за 200) тысяч рублей.

Фото © Instagram / kamilavalieva26