Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно

Двухдневное досрочное голосование перед единым днём голосования в России (13 сентября) проходит спокойно, достойно и организованно. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передаёт ТАСС.
— Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности <...> Но в принципе, дай бог не сглазить, она идёт достаточно спокойно, достойно и организованно, — приводит её слова агентство.
При этом Памфилова отмечает, что было не так много времени на подготовку после 1 июля, когда завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России.
"Чего два раза вставать?" Памфилову поздравили с днём рождения прямо на заседании ЦИК — видеоСегодня она отмечает своё 67-летие.
Ранее Лайф сообщал, что в Центральной избирательной комиссии заявили о полной готовности избирательной системы к многодневному приёму голосов. Это проходит в настоящий момент, 11 и 12 сентября, это дни досрочного голосования, а 13 сентября — основной. Стартует свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ, зарегистрированы 156 тысяч кандидатов, или 91% кандидатов.