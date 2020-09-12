Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно

Двухдневное досрочное голосование перед единым днём голосования в России (13 сентября) проходит спокойно, достойно и организованно. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова, передаёт ТАСС.

— Кампания действительно невероятно сложная в своей многослойности <...> Но в принципе, дай бог не сглазить, она идёт достаточно спокойно, достойно и организованно, — приводит её слова агентство.

При этом Памфилова отмечает, что было не так много времени на подготовку после 1 июля, когда завершилось семидневное голосование по поправкам к Конституции России.