Мать пыталась передать сыну в СИЗО "закладку" в кетчупе, и теперь ей тоже грозит тюрьма

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которая поддалась на уговоры сидящего в СИЗО за грабёж сына и попыталась передать ему наркотики в необычном тайнике. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

— Все вещи из посылки достали и внимательно осмотрели, не прошла проверку только упаковка кетчупа, — говорится в публикации.

Отмечается, что подозрительная упаковка была изъята и отправлена на экспертизу, которая выявила содержание в составе наркотического вещества метадон. За попытку сбыта было возбуждено уголовное дело, в ходе допроса женщина не смогла объяснить происхождение наркотика.

Она рассказала следователям, что "кетчуп" к ней домой несколько дней назад привёз незнакомый мужчина, однако пока его личность установить не удалось. В квартире женщины следов наркотиков не нашли, однако, по одной из версий следствия, она знала о содержимом посылки и долгое время не хотела её передавать, но поддалась на уговоры сына.