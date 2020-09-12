Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Мать пыталась передать сыну в СИЗО "закладку" в кетчупе, и теперь ей тоже грозит тюрьма

По словам женщины, она не знала о содержимом "передачи".

335

Фото © Pixabay

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы, которая поддалась на уговоры сидящего в СИЗО за грабёж сына и попыталась передать ему наркотики в необычном тайнике. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Мама в предостережение остальным выложила пугающее фото дочери, которая впала в кому из-за наркотиков

Сейчас девушка пришла в себя и очень жалеет, что вообще согласилась на предложение повеселиться.

Все вещи из посылки достали и внимательно осмотрели, не прошла проверку только упаковка кетчупа, — говорится в публикации.

Отмечается, что подозрительная упаковка была изъята и отправлена на экспертизу, которая выявила содержание в составе наркотического вещества метадон. За попытку сбыта было возбуждено уголовное дело, в ходе допроса женщина не смогла объяснить происхождение наркотика.

Таинственные посылки с семенами из Китая стали получать жители ещё нескольких стран

Специалисты опасаются, что такие семена могут быть переносчиками болезней или инвазивными видами, способными угрожать местной флоре.

Она рассказала следователям, что "кетчуп" к ней домой несколько дней назад привёз незнакомый мужчина, однако пока его личность установить не удалось. В квартире женщины следов наркотиков не нашли, однако, по одной из версий следствия, она знала о содержимом посылки и долгое время не хотела её передавать, но поддалась на уговоры сына.

Ранее Лайф сообщал, что семья в Аргентине получила по почте отрубленную голову собственного дедушки, которую отправила местная полиция.

Выбор редакции

Loading...