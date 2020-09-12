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Лось пришёл погулять в московский двор, но устал и решил остаться — видео

Отловом животного занимаются специалисты.

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Видео © LIFE

По дворам Шенкурского проезда, север Москвы, в течение всего дня гулял весьма необычный гость — дикий лось забрёл в жилые кварталы. Как рассказали Лайфу местные жители, выбираться он оттуда совсем не планировал.

Лось прогулялся по улицам Петербурга и попал на видео

Парнокопытное постояло на светофоре, а затем свернуло на тротуар.

Как видно на представленных кадрах, животное стоит около тротуара у забора, за которым находится несколько любопытных наблюдателей. Разглядеть каких-либо деталей животного почти невозможно, однако, судя по размеру рогов, это не очень взрослая особь.

Как уточнил автор видео, лось, "видимо, устал" и лежал. Ситуацию на месте контролирует полиция, отловом копытного займётся специальная служба.

Ранее Лайф публиковал видео из столичного района Измайлово, где прибежавший со стороны парка лось устроил переполох на дороге и испуганно носился в жилых дворах.

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