Лось пришёл погулять в московский двор, но устал и решил остаться — видео

Видео © LIFE
По дворам Шенкурского проезда, север Москвы, в течение всего дня гулял весьма необычный гость — дикий лось забрёл в жилые кварталы. Как рассказали Лайфу местные жители, выбираться он оттуда совсем не планировал.
Лось прогулялся по улицам Петербурга и попал на видеоПарнокопытное постояло на светофоре, а затем свернуло на тротуар.
Как видно на представленных кадрах, животное стоит около тротуара у забора, за которым находится несколько любопытных наблюдателей. Разглядеть каких-либо деталей животного почти невозможно, однако, судя по размеру рогов, это не очень взрослая особь.
Как уточнил автор видео, лось, "видимо, устал" и лежал. Ситуацию на месте контролирует полиция, отловом копытного займётся специальная служба.
Ранее Лайф публиковал видео из столичного района Измайлово, где прибежавший со стороны парка лось устроил переполох на дороге и испуганно носился в жилых дворах.