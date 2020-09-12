Лось пришёл погулять в московский двор, но устал и решил остаться — видео

Видео © LIFE

По дворам Шенкурского проезда, север Москвы, в течение всего дня гулял весьма необычный гость — дикий лось забрёл в жилые кварталы. Как рассказали Лайфу местные жители, выбираться он оттуда совсем не планировал.

Как видно на представленных кадрах, животное стоит около тротуара у забора, за которым находится несколько любопытных наблюдателей. Разглядеть каких-либо деталей животного почти невозможно, однако, судя по размеру рогов, это не очень взрослая особь.

Как уточнил автор видео, лось, "видимо, устал" и лежал. Ситуацию на месте контролирует полиция, отловом копытного займётся специальная служба.