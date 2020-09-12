Российские Ту-142 провели 11-часовой перелёт над северными морями

Российские противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота провели плановые полёты над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.
Глубоко модернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил первый полёт — видеоИспытания прошли на аэродроме в Таганроге.
— Полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Продолжительность составила более 11 часов, — приводит агентство текст сообщения.
Отмечается, что во время прохождения российскими экипажами отдельных этапов их сопровождали истребители ВВС других стран.
Ранее Лайф сообщал, что Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над Украиной.