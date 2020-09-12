Российские Ту-142 провели 11-часовой перелёт над северными морями

Российские противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота провели плановые полёты над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

— Полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Продолжительность составила более 11 часов, — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что во время прохождения российскими экипажами отдельных этапов их сопровождали истребители ВВС других стран.