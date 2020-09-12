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Российские Ту-142 провели 11-часовой перелёт над северными морями

На некоторых участках их сопровождали истребители других стран

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Фото © Юрий Смитюк / ТАСС

Российские противолодочные самолёты Ту-142 Северного флота провели плановые полёты над акваториями Баренцева, Норвежского и Северного морей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

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Испытания прошли на аэродроме в Таганроге.

Полёты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Продолжительность составила более 11 часов, — приводит агентство текст сообщения.

Отмечается, что во время прохождения российскими экипажами отдельных этапов их сопровождали истребители ВВС других стран.

Ранее Лайф сообщал, что Пентагон опубликовал видео полёта ядерных бомбардировщиков США над Украиной.

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