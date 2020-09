Фильм "Земля кочевников" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Награду лучшему актёру получил итальянец Пьерфранческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" (Padrenostro) Клаудио Ноче. Лучшей актрисой была признана британская актриса Ванесса Кирби. Она сыграла в двух участвовавших в основном конкурсе фильмах — "Мир грядущий" (The World to come) Моны Фастволд и "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman) Корнеля Мундруцо. Работа Кирби была высоко отмечена именно во второй картине, повествующей о драматическом опыте родов на дому.