Фильм "Земля кочевников" получил главный приз Венецианского кинофестиваля

Фильм "Земля кочевников" (Nomadland) режиссёра из Китая Хлои Чжао получил главную награду 77-го Венецианского кинофестиваля — "Золотого льва Святого Марка". Об этом на торжественной церемонии закрытия объявило международное жюри киносмотра во главе с голливудской актрисой Кейт Бланшетт.

Стоит отметить, что данная картина рассказывает о "новых кочевниках" в США, людях, живущих на дорогах.

Кроме того, фильм японца Киёси Курасавы "Жена шпиона" (Wife of a Spy) был удостоен "Серебряного льва Святого Марка" за лучшую режиссуру. Гран-при фестиваля и второго "Серебряного льва Святого Марка" получил режиссёр из Мексики Мишель Франко за кинокартину "Новый порядок".

Награду лучшему актёру получил итальянец Пьерфранческо Фавино за роль в фильме "Наш отец" (Padrenostro) Клаудио Ноче. Лучшей актрисой была признана британская актриса Ванесса Кирби. Она сыграла в двух участвовавших в основном конкурсе фильмах — "Мир грядущий" (The World to come) Моны Фастволд и "Фрагменты женщины" (Pieces of a Woman) Корнеля Мундруцо. Работа Кирби была высоко отмечена именно во второй картине, повествующей о драматическом опыте родов на дому.

Премию за лучший сценарий получил индийский фильм "Ученик" (The Disciple). Наградой имени Марчелло Мастроянни, которую присуждают молодым актёрам и актрисам, были отмечены молодые исполнители в иранской ленте "Солнечные дети" (Khorshid).

Лучшим дебютным фильмом признана картина "Послушай" (Listen) об эмигрантах. Она же удостоена специальной премии жюри во втором конкурсе "Горизонты". Главные награды в этом конкурсе получили иранец Ахмад Бахрами в номинации "Лучший фильм" и филиппинец Лав Диас в номинации "Лучшая режиссура".