Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больнице

В Подмосковье в городском округе Шатура в результате опрокидывания квадроцикла погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

— В посёлке Туголесский Бор под Шатурой опрокинулся квадроцикл. Погиб взрослый, трое детей пострадали, — приводит агентство текст сообщения.

По информации журналистов, погибший мужчина — отец друга одного из них. Пострадавшим 11,12 и 13 лет, они были доставлены в больницу города Орехово-Зуево. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, прокуратура начала доследственную проверку.