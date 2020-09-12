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Отец катал друзей сына на квадроцикле и погиб в ДТП, пассажиры в больнице

Пострадавшим 11,12 и 13 лет.

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Фото © Pixabay

В Подмосковье в городском округе Шатура в результате опрокидывания квадроцикла погиб один человек, ещё трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

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Ещё один подросток пострадал.

В посёлке Туголесский Бор под Шатурой опрокинулся квадроцикл. Погиб взрослый, трое детей пострадали, — приводит агентство текст сообщения.

По информации журналистов, погибший мужчина — отец друга одного из них. Пострадавшим 11,12 и 13 лет, они были доставлены в больницу города Орехово-Зуево. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, прокуратура начала доследственную проверку.

Ранее Лайф публиковал видеозапись момента аварии с пятью пострадавшими в Москве, где "мерседес" влетел в стоявший на светофоре автомобиль.

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