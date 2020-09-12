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Жители Москвы сняли на видео реку, температура которой достигла 50 градусов

По данным специалистов, флоре и фауне это не повредило.

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Жители Москвы сняли на видео сброс воды в реку Чертановка. Как рассказали Лайфу в Мосводостоке, сейчас на месте работают специалисты, ситуация находится под контролем.

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Перед смертью она успела опубликовать видео в "Инстаграме" и пошутила о смерти.

До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. На месте работают коммунальные службы, — сказал собеседник.

По информации пользователей соцсетей, сброс кипятка в реку произошёл с ТЭЦ, в результате температура воды поднялась до 50 градусов.

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Следователи устанавливают наличие лицензии у владельца катера.

Однако, как рассказали в "Мосэнерго", все предприятия работают в штатном режиме и сбросов в столичные водоёмы, в том числе реку Чертановка, не производилось.

Ранее Лайф сообщал, что в реке в Абхазии на четырёхметровой глубине нашли тело россиянки, пропавшей после ДТП.

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