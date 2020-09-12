Жители Москвы сняли на видео реку, температура которой достигла 50 градусов

Жители Москвы сняли на видео сброс воды в реку Чертановка. Как рассказали Лайфу в Мосводостоке, сейчас на месте работают специалисты, ситуация находится под контролем.
"Меня прибьёт к тем камням". Россиянка в шутку сняла на видео реку и через несколько минут в ней утонулаПеред смертью она успела опубликовать видео в "Инстаграме" и пошутила о смерти.
— До настоящего времени гибели флоры и фауны не зафиксировано. На месте работают коммунальные службы, — сказал собеседник.
По информации пользователей соцсетей, сброс кипятка в реку произошёл с ТЭЦ, в результате температура воды поднялась до 50 градусов.
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Однако, как рассказали в "Мосэнерго", все предприятия работают в штатном режиме и сбросов в столичные водоёмы, в том числе реку Чертановка, не производилось.
Ранее Лайф сообщал, что в реке в Абхазии на четырёхметровой глубине нашли тело россиянки, пропавшей после ДТП.