На жителя Пензы составили два протокола за агитацию в день тишины

В Пензе местный житель в день тишины распространял агитационные материалы против одного из кандидатов на пост губернатора региона. Как сообщили на официальном сайте правительства области, в отношении мужчины были составлены два протокола об административном правонарушении, которые уже переданы в суд.

— Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения, — рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.

Кроме того, он заметил, что в целом второй день голосования прошёл в штатном режиме, был лишь "ряд рабочих моментов".

Добавим, что в Пензенской области граждане выбирают губернатора региона, а также проходят довыборы в Госдуму РФ. Всего в области работают 1085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно.