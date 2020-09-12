На жителя Пензы составили два протокола за агитацию в день тишины

В Пензе местный житель в день тишины распространял агитационные материалы против одного из кандидатов на пост губернатора региона. Как сообщили на официальном сайте правительства области, в отношении мужчины были составлены два протокола об административном правонарушении, которые уже переданы в суд.
— Один из жителей Пензы в день тишины распространял незаконно изготовленные агитационные материалы против одного из кандидатов в губернаторы. В отношении него сотрудниками полиции составлены два административных протокола, направлены в суд для принятия решения, — рассказал председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков.
На Камчатке 188 участков открылись в единый день голосованияРанее в регионе прошло досрочное голосование за губернатора края.
Кроме того, он заметил, что в целом второй день голосования прошёл в штатном режиме, был лишь "ряд рабочих моментов".
Добавим, что в Пензенской области граждане выбирают губернатора региона, а также проходят довыборы в Госдуму РФ. Всего в области работают 1085 избирательных участков, 33 территориальные избирательные комиссии.
Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что нынешние выборы проходят организованно и достойно.
В России начался единый день голосованияПервые участки в стране открылись на Камчатке, где выбирают главу региона, а также на Чукотке, где станут известны имена глав шести сёл.
Напомним, 13 сентября в стране состоится свыше девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ. Зарегистрировано 156 тысяч кандидатов на выборы, или 91% кандидатов. По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, в регистрации отказано чуть более восьми тысячам кандидатов, или 4,8%. По решению ЦИК 11 и 12 сентября проводилось досрочное голосование.