В Петербурге во время застолья родителей и их подруги избили годовалую девочку

В Санкт-Петербурге маленького ребёнка доставили в больницу с серьёзными повреждениями. Об этом сообщает КП.

Уточняется, что годовалая девочка пострадала во время застолья, на которое семья малышки пригласила 41-летнюю подругу. По предварительным данным, ребёнка начали избивать прямо во время посиделок.

В результате девочку доставили в детскую больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и кровоподтёками, она находится в состоянии средней степени тяжести.

— Полицейские, которые сразу же прибыли на место происшествия, обнаружили в квартире родителей девочки и их гостью — женщину 41 года, — отметил источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что подруга семьи находилась в нетрезвом состоянии и вела себя неспокойно. Сотрудники полиции составили в отношении неё протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, правоохранители не исключают, что именно эта женщина нанесла травмы ребёнку.