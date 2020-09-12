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В Петербурге во время застолья родителей и их подруги избили годовалую девочку

Сейчас малышка находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

В Санкт-Петербурге маленького ребёнка доставили в больницу с серьёзными повреждениями. Об этом сообщает КП.

Уточняется, что годовалая девочка пострадала во время застолья, на которое семья малышки пригласила 41-летнюю подругу. По предварительным данным, ребёнка начали избивать прямо во время посиделок.

В результате девочку доставили в детскую больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и кровоподтёками, она находится в состоянии средней степени тяжести.

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Полицейские, которые сразу же прибыли на место происшествия, обнаружили в квартире родителей девочки и их гостью — женщину 41 года, — отметил источник в правоохранительных органах.

Стоит отметить, что подруга семьи находилась в нетрезвом состоянии и вела себя неспокойно. Сотрудники полиции составили в отношении неё протокол за мелкое хулиганство. Кроме того, правоохранители не исключают, что именно эта женщина нанесла травмы ребёнку.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. При этом, как сообщается, семья, в которой воспитывается девочка, полная и на учёте нигде не состоит.

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