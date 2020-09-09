Полуголая вебкамщица из Харькова избила ребёнка на глазах у зрителей, забыв завершить прямой эфир

Нетрезвая мать решила устроить очередную онлайн-трансляцию. Девушка подрабатывала вебкам-моделью — раздевалась на камеру за деньги — и якобы не стеснялась заниматься откровенными съёмками в присутствии ребёнка.

Видео © LIFE

На этот раз полуобнажённая горе-мать забыла отключить камеру, которая запечатлела жуткий инцидент. Родительница, находившаяся в захламлённой квартире, дёрнула за волосы сидящего рядом малыша. А потом швырнула его на пол. Напуганный ребёнок громко зарыдал, но это не остановило девушку, которая схватила его за ногу и стала вертеть в руках словно куклу.

Фото © LIFE

Сначала в одном из пабликов в ВК появилась информация, что героиня ролика — некая москвичка Людмила. "По обстоятельствам, изложенным в одной из социальных сетей", была организована доследственная проверка, указано на сайте СУ СК РФ по городу Москве.

Фото © Соцсети

Однако, как удалось выяснить Лайфу, горе-мать зовут Алёна. Девушка родом из Харькова, Украина. Вебкамщица вела аморальный образ жизни, нередко распивала алкоголь, что тоже демонстрировала на камеру.