Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Мы не можем молчать". Белорусские футболисты призвали остановить насилие в стране

По их словам, никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

198

Футболисты Высшей и Первой лиг Белоруссии, игроки молодёжной и национальной сборных, а также зарубежных чемпионатов записали видеообращение, в котором призвали остановить насилие в республике. Ролик был опубликован в "Ютубе".

Отмечается, что в данной акции приняли участие 93 профессиональных спортсмена. Среди них были и игроки, которые в своё время поиграли в российских клубах. В частности, это Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Егор Филипенко.

"Жизнь — не ролик из Интернета". Лукашенко напомнил молодёжи о последствиях протестов

Можно угробить экономику и уничтожить всё, сделанное за годы независимости.

Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране, — заявили футболисты.

Кроме того, они заявили, что власти страны должны прекратить насилие в Белоруссии, добавив, что никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

Нет иной привилегии, кроме одной — права человека, — поведали белорусские футболисты.

Добавим, что ряд местных СМИ заметили, что в акции не приняли участие игроки брестского "Динамо".

В Минске начались задержания участников "Женского марша" — видео

Несогласованная акция проходит на площади Свободы.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С этого дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

Выбор редакции

Loading...