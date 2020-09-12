"Мы не можем молчать". Белорусские футболисты призвали остановить насилие в стране

Футболисты Высшей и Первой лиг Белоруссии, игроки молодёжной и национальной сборных, а также зарубежных чемпионатов записали видеообращение, в котором призвали остановить насилие в республике. Ролик был опубликован в "Ютубе".

Отмечается, что в данной акции приняли участие 93 профессиональных спортсмена. Среди них были и игроки, которые в своё время поиграли в российских клубах. В частности, это Станислав Драгун, Павел Нехайчик и Егор Филипенко.

— Мы записали это видео, потому что не можем молчать. Молчать, когда бьют наших людей, друзей, коллег. Мы футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране, — заявили футболисты.

Кроме того, они заявили, что власти страны должны прекратить насилие в Белоруссии, добавив, что никто не должен подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению.

— Нет иной привилегии, кроме одной — права человека, — поведали белорусские футболисты.

Добавим, что ряд местных СМИ заметили, что в акции не приняли участие игроки брестского "Динамо".