Семья получила голову дедушки в коробке из-под майонеза спустя полтора года после его пропажи

[Я иду на это ради того], чтобы люди видели, какие ужасные люди у нас сидят в правоохранительных органах. Для них мы просто цифры на бумажках, а те, кто отказывается молчать, — помеха, которую нужно устранить. Вам придётся продолжать работать, мистер окружной прокурор, потому что я не собираюсь останавливаться, пока не узнаю, что случилось с Луисом Сосой, моим дедом!

Вероника Соса