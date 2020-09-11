Семья получила голову дедушки в коробке из-под майонеза спустя полтора года после его пропажи

Семья Луиса Сосы не видела дедушку с 10 января 2019 года. Но недавно домой родственникам пришла коробка из-под майонеза, которая их ужаснула. Внутри был череп пропавшего старика. Что ещё хуже — "посылку" им отправила местная полиция.
Фото © Veronica Sosa
Внучка погибшего, Вероника, утверждает, сначала власти известили семью, что нашли останки Луиса. Но уточнили, что до завершения расследования семья их не получит. Также девушка отметила, что отрубленная голова — явный признак насильственной смерти, однако прокуратура так и не поделилась никакими деталями дела. Так что доказательств, что расследование действительно было, нет. "Посылка" для семьи стала последней каплей.
Я не знаю, может ли быть отношение властей ещё более отвратительным! Год и восемь месяцев семья ждёт и ищет вас, а они доставляют вас, как будто вы — ничто! Прямо так! В коробке из-под майонеза!
Фото © Veronica Sosa
Сейчас Вероника делает всё возможное, чтобы как можно больше людей узнало о том, на какие низости идёт правоохранительная система Аргентины, пишет Daily Star. Для этого она рассказывает историю своего дедушки, который так и не дождался справедливости.
[Я иду на это ради того], чтобы люди видели, какие ужасные люди у нас сидят в правоохранительных органах. Для них мы просто цифры на бумажках, а те, кто отказывается молчать, — помеха, которую нужно устранить. Вам придётся продолжать работать, мистер окружной прокурор, потому что я не собираюсь останавливаться, пока не узнаю, что случилось с Луисом Сосой, моим дедом!