В РФПИ назвали главные ошибки зарубежных разработчиков вакцин от коронавируса

Ситуация с приостановкой клинических испытаний вакцины от CoViD-19, разработку которой ведёт британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca, показала ошибочность подхода разработчика. Об этом журналистам рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— Мы рады, что AstraZeneca возобновила исследования и продолжает движение вперёд. Вместе с тем ситуация с их приостановкой чётко показала ошибочность подхода, когда целые страны ориентируются исключительно на новые непроверенные платформы при выборе вакцины, будь то аденовирусный вектор обезьяны или технология мРНК, — отметил Дмитриев.

Кроме того, глава РФПИ добавил, что Россия не раз сообщала о потенциальных рисках, которые могут нести новые технологии, а также о наличии хорошо изученной платформы на основе аденовирусных векторов человека, которая доказала эффективность и безопасность.

— При этом в США и Западной Европе на проверенную платформу аденовирусных векторов человека приходится лишь 15 процентов от общего объёма закупленных вакцин, — подчеркнул Дмитриев.

Как утверждает руководитель РФПИ, эта ситуация ставит под вопрос корректность подхода ряда фармацевтических компаний, которые полностью перекладывают риски по закупаемым вакцинам на закупающие страны.

По словам Кирилла Дмитриева, российская сторона не будет следовать такому подходу, так как видит безопасность и эффективность аденовирусной платформы человека, включая вакцину "Спутник V".