"Это ад на земле". Огненный торнадо ужаснул пользователей соцсетей из США — видео

Fire Tornadoes in California



May God have mercy on the people of California 🥺🙏🏽



CLIMATE CHANGE IS REAL❗❗❗ pic.twitter.com/mVwrC7bKaT — StanceGrounded (@_SJPeace_) September 12, 2020

Очевидцам удалось запечатлеть поистине необычное и ужасающее природное явление — полыхающий огнём торнадо, который буквально стирает всё живое с полей. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Запись сделана из кабины пожарного автомобиля, на ней видно охваченное огнём поле и огненный вихрь, один взгляд на который навевает пугающие мысли.

— Это ад на земле, — написал пользователь "Твиттера" Steven.

— Вот так я представляю себе конец света, — подметил Bob Rosenthal.