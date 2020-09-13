"Это ад на земле". Огненный торнадо ужаснул пользователей соцсетей из США — видео

Fire Tornadoes in California— StanceGrounded (@_SJPeace_) September 12, 2020
May God have mercy on the people of California 🥺🙏🏽
CLIMATE CHANGE IS REAL❗❗❗ pic.twitter.com/mVwrC7bKaT
Очевидцам удалось запечатлеть поистине необычное и ужасающее природное явление — полыхающий огнём торнадо, который буквально стирает всё живое с полей. Видеозапись была опубликована в соцсетях.
В Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров — видеоВ данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.
Запись сделана из кабины пожарного автомобиля, на ней видно охваченное огнём поле и огненный вихрь, один взгляд на который навевает пугающие мысли.
— Это ад на земле, — написал пользователь "Твиттера" Steven.
— Вот так я представляю себе конец света, — подметил Bob Rosenthal.
Где конкретно были сняты кадры, не уточняется, но, по словам автора публикации, это в Калифорнии, где уже больше месяца не утихают рекордные по историческим масштабам природные пожары, дым от которых поднимается выше облаков.