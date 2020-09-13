Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Это ад на земле". Огненный торнадо ужаснул пользователей соцсетей из США — видео

Огненная стихия атакует регион из-за аномальной жары и сухой погоды.

96

Фото © Pixabay

Очевидцам удалось запечатлеть поистине необычное и ужасающее природное явление — полыхающий огнём торнадо, который буквально стирает всё живое с полей. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

В Калифорнии площадь природного пожара превысила две тысячи гектаров — видео

В данный момент спасателям удалось локализовать всего лишь 1% от общей площади возгорания.

Запись сделана из кабины пожарного автомобиля, на ней видно охваченное огнём поле и огненный вихрь, один взгляд на который навевает пугающие мысли.

Это ад на земле,написал пользователь "Твиттера" Steven.

Вот так я представляю себе конец света,подметил Bob Rosenthal.

Где конкретно были сняты кадры, не уточняется, но, по словам автора публикации, это в Калифорнии, где уже больше месяца не утихают рекордные по историческим масштабам природные пожары, дым от которых поднимается выше облаков.

Выбор редакции

Loading...