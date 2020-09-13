"Пока мне рано". Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он пока не собирается заканчивать спортивную карьеру. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств.
— Очень много вопросов о том, когда я закончу. Понимаю, что люди устали от меня. Пока моё тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжёлые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру, — подчеркнул боец.
В погоне за мечтой отца. Хабиб Нурмагомедов нацелен на поединок с легендой ММАДействующий чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0-0) возвращается в клетку этой осенью. А что будет дальше?
Добавим, что последний бой Нурмагомедов провёл в сентябре прошлого года с американцем Дастином Пуарье. Всего в активе россиянина 28 побед и ни одного поражения.
Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова запланирован на 24 октября. В рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби он встретится с бойцом из США Джастином Гейджи.
Макгрегора арестовали на Корсике по подозрению в попытке сексуального насилияСпортсмена также могут обвинить в непристойном поведении.
Ранее российский чемпион UFC поведал, какова вероятность проведения второго боя против ирландца Конора Макгрегора.