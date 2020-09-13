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"Пока мне рано". Нурмагомедов заявил, что не планирует завершать карьеру

При этом он отметил, что понимает, что "люди устали от него".

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Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он пока не собирается заканчивать спортивную карьеру. Об этом он сообщил во время онлайн-конференции в рамках Форума боевых искусств.

Очень много вопросов о том, когда я закончу. Понимаю, что люди устали от меня. Пока моё тело позволяет, с каждым годом я становлюсь крепче. Я вижу, что могу конкурировать, быть лучше в этом весе, принимать тяжёлые нагрузки, я буду выступать. Считаю, пока мне рано завершать карьеру, — подчеркнул боец.

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Добавим, что последний бой Нурмагомедов провёл в сентябре прошлого года с американцем Дастином Пуарье. Всего в активе россиянина 28 побед и ни одного поражения.

Следующий поединок Хабиба Нурмагомедова запланирован на 24 октября. В рамках турнира UFC 254 на Бойцовском острове в Абу-Даби он встретится с бойцом из США Джастином Гейджи.

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