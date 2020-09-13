Площадь пожара на крыше многоэтажки в Краснодаре выросла до 2,5 тысячи квадратов — видео

Площадь пожара на мансардном этаже многоэтажки в Краснодаре увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Лайф публикует видеозапись с места происшествия.

Как видно на представленных кадрах, все жильцы эвакуированы из квартир — по данным МЧС, в общей сложности около 300 человек. В настоящий момент крыша здания объята огнём, в операции по тушению задействовано более 100 человек.