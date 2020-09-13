Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Площадь пожара на крыше многоэтажки в Краснодаре выросла до 2,5 тысячи квадратов — видео

Эвакуировано около 300 жильцов.

223

Видео © LIFE

Площадь пожара на мансардном этаже многоэтажки в Краснодаре увеличилась до 2,5 тысячи квадратных метров. Лайф публикует видеозапись с места происшествия.

Как видно на представленных кадрах, все жильцы эвакуированы из квартир — по данным МЧС, в общей сложности около 300 человек. В настоящий момент крыша здания объята огнём, в операции по тушению задействовано более 100 человек.

Как ранее сообщал Лайф, сигнал о возгорании в жилом доме на улице Российской, 267/6 поступил на пульт дежурного в 2:14, площадь пожара составляла около 800 квадратных метров.

Выбор редакции

Loading...