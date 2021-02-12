Пробки в Москве достигли 10 баллов из-за рекордного снегопада — видео
Ситуацию на дорогах ухудшают гололедица, низкие скорости и ранний пятничный разъезд транспорта.
Пробки в Москве достигли 10 баллов. Видео © LIFE
Из-за сильного снегопада заторы на дорогах Москвы достигли максимальных десяти баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки". Об ухудшении ситуации предупредил и столичный Дептранс.
"Снегопад, возможно, не оставит нам шансов — ждём максимальную загруженность дорог в вечерний час пик. Рекордный снегопад, гололедица, низкие скорости, работа коммунальной техники и ранний пятничный разъезд транспорта сильно ухудшают ситуацию на дорогах", — говорится в сообщении департамента.
Москвичам советуют не тратить время в пробках, а воспользоваться общественным транспортом, который работает штатно, необязательные поездки автомобилистам рекомендуют перенести на более позднее время.
Напомним, в Москве и регионах Центрального федерального округа с 12 по 14 февраля объявили штормовое предупреждение из-за сильного снегопада. За эти дни высота сугробов вырастет на 25–40 сантиметров.
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