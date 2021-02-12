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Потомок эмигрантов, подводник и самоучка. Покоривший соцсети дворник-романтик из Томска дал большое интервью Лайфу

По словам мужчины, главной любовью в его жизни была цыганка, но семейное счастье построить не получилось.

12 февраля 2021, 13:44
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Дворник-романтик из Томска дал интервью Лайфу. Видео © LIFE

Прославившийся на всю страну дворник Виталий из Томска дал большое интервью Лайфу, в котором раскрыл подробности своей жизни: в частности откуда у него такой широкий набор знаний, как он боролся с алкогольной зависимостью и, конечно, про любовь.

Оказалось, что Виталий родился в Харбине — на территории современного Китая — в семье эмигрантов. Позднее он переехал в СССР, прошёл службу на подводной лодке. Лишь в середине 80-х прошлого века переехал в ставший родным для него Томск. Мужчина подчеркнул, что как бы ни развивалась его жизнь, он всегда любил заниматься самообразованием и много читал.

"Много читал. Самообразование очень нравится. Век живи — век учись. Знания — они тоже дают свободу. А свобода — это осознанная необходимость. А от осознанной необходимости мы идём к новым знаниям. Вот Екклесиаст есть в Библии. У него рассуждения есть: "Во многой мудрости многие печали. А умножая знания, мы умножаем скорбь". Но это не значит, что надо не учиться. Учиться надо! Все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, как в "Евгении Онегине" у Пушкина сказано", заметил Виталий.

Мужчина также поделился, что раньше всерьёз увлекался эзотерикой, историей и философией и постепенно обрёл веру в Бога и стал христианином. Но его религиозные убеждения не мешают ему также заслушиваться классикой иностранного рока: The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin и другими.

Но был в его жизни и тяжёлый период Виталий страдал от алкоголизма. Понимание, что дальше нельзя губить здоровье, пришло, когда от алкоголизма стали умирать его друзья. В местной религиозной организации христиан-пятидесятников мужчине помогли избавиться от зависимости.

Дворник-романтик-полиглот из Томска оказался бомжом и алкоголиком

Дворник-романтик-полиглот из Томска оказался бомжом и алкоголиком

Напомним, дворник Виталий покорил соцсети своим коротким интервью местным журналистам. Отвечая на вопросы о Дне влюблённых, мужчина процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't buy me love, рассказал о планах прочесть книгу Алана Уотса "Путь Дзен". А затем попрощался с корреспонденткой на французском.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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