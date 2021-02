Потомок эмигрантов, подводник и самоучка. Покоривший соцсети дворник-романтик из Томска дал большое интервью Лайфу

Мужчина также поделился, что раньше всерьёз увлекался эзотерикой, историей и философией и постепенно обрёл веру в Бога и стал христианином. Но его религиозные убеждения не мешают ему также заслушиваться классикой иностранного рока: The Beatles, Rolling Stones, Deep Purple, Led Zeppelin и другими.

Напомним, дворник Виталий покорил соцсети своим коротким интервью местным журналистам. Отвечая на вопросы о Дне влюблённых, мужчина процитировал строчку из песни группы The Beatles Can't buy me love, рассказал о планах прочесть книгу Алана Уотса "Путь Дзен". А затем попрощался с корреспонденткой на французском.